Спектакль Я наконец-то всем доволен...

Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 90 минут
Спектакли о свердловском роке

В Свердловском академическом театре драмы стартуют спектакли, посвящённые жизни и творчеству свердловского рок-музыканта 1980-х годов. Эти постановки вдохновлены биографией Александра Сычёва, основателя группы «Каталог». Рок-волна того времени стала важным культурным движением, организовавшимся вокруг Свердловского рок-клуба в 1986 году.

Эксклюзивные премьерные показы будут проходить на большой сцене театра. Зрителей ожидают выступления звёздных приглашённых гостей:

  • 30 апреля - Сергей Бобунец, экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации»;
  • 1 мая - Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, основатели группы «Чайф».

Эти спектакли обязательно понравятся как поклонникам уральского рока, так и всем интересующимся культурой 80-х годов.

Проект реализован при поддержке гранта Губернатора Свердловской области.

