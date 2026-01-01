Спектакли о свердловском роке

В Свердловском академическом театре драмы стартуют спектакли, посвящённые жизни и творчеству свердловского рок-музыканта 1980-х годов. Эти постановки вдохновлены биографией Александра Сычёва, основателя группы «Каталог». Рок-волна того времени стала важным культурным движением, организовавшимся вокруг Свердловского рок-клуба в 1986 году.

Эксклюзивные премьерные показы будут проходить на большой сцене театра. Зрителей ожидают выступления звёздных приглашённых гостей:

- Сергей Бобунец, экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации»; 1 мая - Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, основатели группы «Чайф».

Проект реализован при поддержке гранта Губернатора Свердловской области.