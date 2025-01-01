Спектакль Я мир иной

Премьера музыкального моноспектакля по стихам Нади Делаланд. Из всех литературных текстов поэзия - форма, наиболее родственная музыке. Ритм определяет мелодию и не предполагает прямых интерпретаций. Поэтическими тропами режиссер Елена Нодель и актриса театра и кино Дарья Пашкова проведут вас через сочетание музыки, визуальных образов и пластического театра к иррациональному и эмоциональному, невербальному и невыразимому. Это спектакль о чувственной красоте и двойственности мира женщины: уязвимом в своей любви и сильном в этой уязвимости.