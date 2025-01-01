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Я мир иной
Билеты от 1500₽
Киноафиша Я мир иной

Спектакль Я мир иной

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Премьера музыкального моноспектакля по стихам Нади Делаланд. Из всех литературных текстов поэзия - форма, наиболее родственная музыке. Ритм определяет мелодию и не предполагает прямых интерпретаций. Поэтическими тропами режиссер Елена Нодель и актриса театра и кино Дарья Пашкова проведут вас через сочетание музыки, визуальных образов и пластического театра к иррациональному и эмоциональному, невербальному и невыразимому. Это спектакль о чувственной красоте и двойственности мира женщины: уязвимом в своей любви и сильном в этой уязвимости.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
14:00 от 1500 ₽

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