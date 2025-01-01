Патриотический концерт в Пермской филармонии

В наступающем концерте «Я люблю тебя, жизнь!» трудятся настоящие титаны музыки: соперница Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Это уникальное событие пройдет в Большом зале филармонии и будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотическая программа

В программу вошли великолепные песни военных и послевоенных лет, которые стали символом героической летописи нашего народа. Как отмечает Хибла Герзмава, «это потрясающий, уникальный концерт, изумительные аранжировки». На концерте прозвучат такие легендарные произведения, как «Священная война» А. Александрова и «Вечер на рейде» В. Соловьёва-Седого, а также песни, такие как «Журавли» Я. Френкеля и «Эх, дороги...» А. Новикова.

Музыка, пронизанная историей

Концерт включит также известные симфонические произведения российских композиторов: «Молитва» П. Чайковского и «Гимн Великому городу» из балета Р. Глиэра. Прозвучат вальсы Д. Шостаковича из к/ф «Первый эшелон» и А. Шнитке из «Экипажа», которые добавят глубины и эмоций в историческую палитру программы.

Финал, который останется в памяти

Завершит концерт прочтение пронзительных строк Юрия Левитанского: «Я не участвую в войне, война участвует во мне». Эти строки в исполнении Владимира Спивакова непременно тронут сердца зрителей.

Хибла Герзмава и Владимир Спиваков представляют собой удивительное творческое партнёрство, и каждый номер программы будет уникален. Как подчеркивает сам маэстро, «могу сказать, что они действительно надолго останутся в памяти у всех, кто их услышит». Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, который навсегда останется в вашем сердце.