Спектакль о природе отношений в театре «Мой»

Спектакль «Я купила робота» приглашает зрителей в мир, где идеальные мужчины становятся не просто мифом, а реальностью. Главная героиня Лера решает создать своего идеального партнера — Артура, робота-красавчика, способного угадывать и исполнять любые её желания.

Неожиданные повороты сюжета

Однако Лера оказывается не такой простой, как кажется. Их взаимодействие оборачивается настоящим испытанием для обоих. Зрителям предстоит наблюдать, как Артур, созданный для удовлетворения желаний, сталкивается с капризами и сложными эмоциями своей владелицы.

Темы спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы о природе идеальных отношений. Что делает пару по-настоящему «идеальной»? Может ли машина понять и ощутить человеческие чувства? На эти и другие вопросы пытается ответить постановка.

Интересные факты

Спектакль создан в формате, который сочетает в себе элементы драмы и комедии. Авторы уверены, что каждая женщина и каждый мужчина смогут узнать в персонажах себя, а неожиданные повороты сюжета не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви, желаниях и поисках идеала. Спектакль «Я купила робота» пройдет в театре «Мой» в ближайшие выходные. Билеты можно приобрести на сайте театра.