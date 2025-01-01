Спектакль «Я купила робота» приглашает зрителей в мир, где идеальные мужчины становятся не просто мифом, а реальностью. Главная героиня Лера решает создать своего идеального партнера — Артура, робота-красавчика, способного угадывать и исполнять любые её желания.
Однако Лера оказывается не такой простой, как кажется. Их взаимодействие оборачивается настоящим испытанием для обоих. Зрителям предстоит наблюдать, как Артур, созданный для удовлетворения желаний, сталкивается с капризами и сложными эмоциями своей владелицы.
Спектакль поднимает важные вопросы о природе идеальных отношений. Что делает пару по-настоящему «идеальной»? Может ли машина понять и ощутить человеческие чувства? На эти и другие вопросы пытается ответить постановка.
Спектакль создан в формате, который сочетает в себе элементы драмы и комедии. Авторы уверены, что каждая женщина и каждый мужчина смогут узнать в персонажах себя, а неожиданные повороты сюжета не оставят равнодушными ни одного зрителя.
Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви, желаниях и поисках идеала. Спектакль «Я купила робота» пройдет в театре «Мой» в ближайшие выходные. Билеты можно приобрести на сайте театра.