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Я-Кулак. Я-А-Н-Н-А
Киноафиша Я-Кулак. Я-А-Н-Н-А

Спектакль Я-Кулак. Я-А-Н-Н-А

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Я-Кулак. Я-А-Н-Н-А»: о мечтах в мире тишины

Спектакль «Я-Кулак. Я-А-Н-Н-А» рассказывает о жизни глухой девочки Анны, которой всего 12 лет. Она общается с дверями на языке жестов, так как люди вокруг неё остаются закрытыми, как и эти двери. Анна мечтает о реформировании своего серого мира и особенно хочет перекрасить почтовый ящик в яркий цвет, символизируя свои надежды на перемены.

Социальные вопросы и личные переживания

Спектакль глубоко исследует мир ребёнка с ограниченными возможностями, поднимая важные социальные темы. Анна не радуется своему инклюзивному классу и чувствует себя одинокой. Она часто покидает дом, пока мама пытается забеременеть второй раз, надеясь на «нормального» ребёнка. Девочка не одобряет изоляцию, которую навязывает ей общество и даже собственная семья.

Создатели и исполнение

Организатором спектакля является Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустафы Карима. Эта постановка притягивает внимание зрителей, интересующихся драматическими спектаклями и социальными проблемами.

По ходу спектакля зрители станут свидетелями необычного мира Анны и её стремления к пониманию и свободе, что делает «Я-Кулак. Я-А-Н-Н-А» важным и актуальным произведением.

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