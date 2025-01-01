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Я, конечно, вернусь. Посвящение Владимиру Высоцкому
Киноафиша Я, конечно, вернусь. Посвящение Владимиру Высоцкому

Я, конечно, вернусь. Посвящение Владимиру Высоцкому

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт «Лучшие песни Владимира Высоцкого» в Екатеринбурге

Уральский государственный русский оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Павла Васильева приглашает вас на особенное музыкальное событие. В этом концерте прозвучат лучшие песни Владимира Высоцкого, которые остаются актуальными и близкими каждому из нас.

Песни, которые поддерживают

Как отметил Р. Рождественский: «Лучшие песни Владимира Высоцкого — для жизни. Они — друзья людей». В этих произведениях заключены не только эмоции, но и жизненный опыт, который может поддержать в трудные минуты. Каждая песня наполнена силой, нежностью и глубоким смыслом.

Память о пройденных дорогах

В песнях Высоцкого звучит память о пройденных дорогах и промчавшихся годах. Эти мелодии помогают нам вспомнить о важных моментах, о том, что нас объединяет. Концерт станет уникальной возможностью вновь пережить эти чувства в компании единомышленников.

Не упустите возможность

Приходите на концерт, чтобы вместе с оркестром и приглашенными солистами погрузиться в мир музыки Высоцкого. Это будет незабываемый вечер, наполненный эмоциями и воспоминаниями.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 января
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 800 ₽

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