Спектакль Я, как Алиса, устал удивляться

Руслан Маликов возвращает на сцену пьесу Михаила Дурненкова «Синий слесарь», но это не возобновление спектакля 2007 года. Сегодня, в 2023 году, та же история раскрывается с новыми акцентами и вопросами, которые стали особенно актуальны.
Главный герой, представитель творческой профессии, решает отвлечься от сложных смыслов своей жизни и уходит работать на завод. Ему кажется, что там он найдет ясность и простоту. Но реальность заводского цеха оказывается сложнее, чем можно было представить: она загадочна, словно хоку, и ритмична, как театр Кабуки. Попытка сбежать от себя превращается в путешествие к новым вопросам о жизни, свободе и идентичности.
Пьеса, написанная в 2006 году, звучит по-новому в современных реалиях. Эмиграция, внутренняя или внешняя, больше не кажется абстракцией. Как говорить о сегодняшнем дне, сохраняя себя и не раня других? Как находить устойчивость в мире, где всё изменчиво? Эти вопросы становятся основой для размышлений в спектакле.
Для поклонников оригинального спектакля есть хорошие новости: знаменитые хоку, такие как
«После работы слегка посидели с друзьями»,
«Там, где я жил, туда не пускают»,
«Я, как Алиса, устал удивляться...»
остались на месте. Более того, в постановку включены сцены, которые не вошли в версию 2007 года. Это новое прочтение, где знакомое звучит иначе, а неизменные элементы становятся опорой в нашем неустойчивом мире.
Автор пьесы — Михаил Дурненков, режиссер — Руслан Маликов. В постановке участвуют: Макс Шепель, Игорь Стам, Саша Весна, Давид Гугулян, Вера Дровеникова/Катя Златницкая, Екатерина Юдина.
«Синий слесарь» сегодня — это разговор о жизни с юмором, глубиной и невероятной актуальностью.