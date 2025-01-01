Спектакль Я, как Алиса, устал удивляться

«Синий слесарь. Концерт для чтения»: переосмысленный взгляд на знакомое

Руслан Маликов возвращает на сцену пьесу Михаила Дурненкова «Синий слесарь», но это не возобновление спектакля 2007 года. Сегодня, в 2023 году, та же история раскрывается с новыми акцентами и вопросами, которые стали особенно актуальны.

Герой уходит «в народ»: иллюзия простоты

Главный герой, представитель творческой профессии, решает отвлечься от сложных смыслов своей жизни и уходит работать на завод. Ему кажется, что там он найдет ясность и простоту. Но реальность заводского цеха оказывается сложнее, чем можно было представить: она загадочна, словно хоку, и ритмична, как театр Кабуки. Попытка сбежать от себя превращается в путешествие к новым вопросам о жизни, свободе и идентичности.

Вопросы времени: внутренний и внешний саботаж

Пьеса, написанная в 2006 году, звучит по-новому в современных реалиях. Эмиграция, внутренняя или внешняя, больше не кажется абстракцией. Как говорить о сегодняшнем дне, сохраняя себя и не раня других? Как находить устойчивость в мире, где всё изменчиво? Эти вопросы становятся основой для размышлений в спектакле.

Хокку и неизменные константы

Для поклонников оригинального спектакля есть хорошие новости: знаменитые хоку, такие как

«После работы слегка посидели с друзьями»,

«Там, где я жил, туда не пускают»,

«Я, как Алиса, устал удивляться...»

остались на месте. Более того, в постановку включены сцены, которые не вошли в версию 2007 года. Это новое прочтение, где знакомое звучит иначе, а неизменные элементы становятся опорой в нашем неустойчивом мире.

Создатели и актеры

Автор пьесы — Михаил Дурненков, режиссер — Руслан Маликов. В постановке участвуют: Макс Шепель, Игорь Стам, Саша Весна, Давид Гугулян, Вера Дровеникова/Катя Златницкая, Екатерина Юдина.

«Синий слесарь» сегодня — это разговор о жизни с юмором, глубиной и невероятной актуальностью.