Спектакль Я хочу в школу

Постановка по одноименной повести Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского

В центре сюжета – ученики необычной школы № 34, где привычный учебный процесс заменен на увлекательные экскурсии на Эверест, полеты на воздушном шаре и занятия в высококлассных лабораториях.

Необычные приключения

Главные герои – Женька, Димка, Анечка, Кошка и Молчун – сталкиваются с непростой новостью: их школу собираются закрыть. Сначала они уверены, что это временные трудности, и всего лишь на четверть им нужно адаптироваться к обычной школе, где привычные методы обучения кажутся им неуместными.

Борьба за дружбу и принципы

Однако, вскоре ребята понимают, что выжить в глухой тайге проще, чем сохранить свою индивидуальность, принципы и, главное, дружбу в мире, который не понимает их. Они принимают участие в проекте «Выживание в обычной школе» и решают бороться за свою любимую 34-ю.

Интересные факты

Спектакль затрагивает важные темы дружбы, самопринятия и поиска своего места в обществе. Не пропустите возможность увидеть, как ученики из необычной школы справляются с вызовами обычной жизни и что для них значит настоящая дружба.

Этот спектакль станет отличным поводом для обсуждения, как в школьной, так и в более широкой социальной среде.