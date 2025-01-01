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Я хочу в школу
Билеты от 1200₽
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Спектакль Я хочу в школу

Подростки из лучшей школы на свете попадают в школу обычную
Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Постановка по одноименной повести Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского

В центре сюжета – ученики необычной школы № 34, где привычный учебный процесс заменен на увлекательные экскурсии на Эверест, полеты на воздушном шаре и занятия в высококлассных лабораториях.

Необычные приключения

Главные герои – Женька, Димка, Анечка, Кошка и Молчун – сталкиваются с непростой новостью: их школу собираются закрыть. Сначала они уверены, что это временные трудности, и всего лишь на четверть им нужно адаптироваться к обычной школе, где привычные методы обучения кажутся им неуместными.

Борьба за дружбу и принципы

Однако, вскоре ребята понимают, что выжить в глухой тайге проще, чем сохранить свою индивидуальность, принципы и, главное, дружбу в мире, который не понимает их. Они принимают участие в проекте «Выживание в обычной школе» и решают бороться за свою любимую 34-ю.

Интересные факты

Спектакль затрагивает важные темы дружбы, самопринятия и поиска своего места в обществе. Не пропустите возможность увидеть, как ученики из необычной школы справляются с вызовами обычной жизни и что для них значит настоящая дружба.

Этот спектакль станет отличным поводом для обсуждения, как в школьной, так и в более широкой социальной среде.

Режиссер
Александр Баркар
В ролях
Полина Виторган
Полина Виторган
Диана Морозова
Алексей Мишаков
Прохор Чеховской
Алексей Веселкин (младший)
Алексей Веселкин (младший)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1200 ₽
19 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1200 ₽

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