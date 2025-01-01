Новый проект Софьи Степановой в театре Старый дом «Я ЭТО»

Авторский проект Софьи Степановой продолжает её высказывание «Кем я хочу быть, когда вырасту?», представленное на фестивале «Без дистанции» в прошлом сезоне. В этом новом спектакле актриса исследует загадочную фразу «это ты», вдохновляясь циклом лекций российского философа Владимира Бибихина «Узнай себя».

Экзистенциальные вопросы самопознания

Спектакль «Я ЭТО» станет личной перформативной практикой, в которой Степанова будет разгадывать разницу между узнаванием себя и самопознанием. Что скрывается за местоимением «я» в контексте нашего жизненного опыта, профессии и окружения? Кем мы становимся, когда вырастаем?

Психологическое пространство на сцене

Создавая особое психологическое поле на сцене, актриса использует пластику, звук и музыку, чтобы предоставить каждому зрителю возможность пережить собственные инсайды. Это уникальное сочетание искусства и философии позволит глубже понять себя и свои экзистенциальные вопросы.

Не упустите шанс стать частью этого глубокого и вдохновляющего проекта!