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Я есть
Киноафиша Я есть

Спектакль Я есть

Режиссер Антон Зайцев
Продолжительность 1 час 20 мин.

О спектакле

Я есть: история о жизни и утрате

Спектакль «Я есть» основан на знаменитом романе Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Это история о Финне, парне из восточного Лондона, который неожиданно встречает маленькую девочку. Эта встреча становится важным событием в его жизни, вырывающим его из рутиной бытия.

Как и многие из нас, Финн переживает моменты потери. Он учится справляться с тем, что предоставляет ему судьба, и стремится к покою и счастью. «Я есть» заставляет задуматься о вечных вопросах жизни и смерти, о встречах и расставаниях, которые формируют нас как личностей.

Это не просто спектакль — это возможность под новым углом взглянуть на привычные вещи, понять, как трудно прощаться и как важно ценить каждый момент.

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