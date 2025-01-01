Спектакль Я думаю о ней...

Творческий вечер артиста Игоря Карташёва в Арт-кафе

Приглашаем вас на один из самых романтических вечеров из репертуара Арт-кафе, который обещает стать настоящим музыкальным путешествием. Игорь Карташёв, талантливый музыкант и композитор, сочиняет и записывает музыку к стихам, а также исполняет удивительной красоты романсы и баллады.

Моноспектакль со стихами и песнями

Зрители не просто станут наблюдателями, но и участниками этого незабываемого события, внося свой вклад в создание истории. Стихи и песни, воспоминания и мечты — все это будет переплетаться в магической атмосфере, наполняя вечер теплом и уютом.

Франсуа Вийон: средневековая французская поэзия

В этот вечер мы не раз вспомним о французском поэте Франсуа Вийоне и его творческом наследии. Его строки и идеи станут важной частью постановки.

Критики об артисте

«Ему вообще многое удается на сцене. Натура яркая, он обладает уникальным умением не только говорить, но и молчать так выразительно, что сложная, выстраданная авторская мысль прямиком попадает из сердца артиста в сердце зрительское. Это какой-то высший пилотаж! Для такого нужно быть личностью, в которой ипостаси музыканта, художника, актера, философа сплавились в единое целое, откуда и фонтанирует азартным талантом гремучая творческая энергия».

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера. Ждем вас в Арт-кафе, чтобы вместе пережить моменты искренности и вдохновения, которые навсегда останутся в ваших сердцах!