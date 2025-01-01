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Я думаю о ней...
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Спектакль Я думаю о ней...

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер артиста Игоря Карташёва в Арт-кафе

Приглашаем вас на один из самых романтических вечеров из репертуара Арт-кафе, который обещает стать настоящим музыкальным путешествием. Игорь Карташёв, талантливый музыкант и композитор, сочиняет и записывает музыку к стихам, а также исполняет удивительной красоты романсы и баллады.

Моноспектакль со стихами и песнями

Зрители не просто станут наблюдателями, но и участниками этого незабываемого события, внося свой вклад в создание истории. Стихи и песни, воспоминания и мечты — все это будет переплетаться в магической атмосфере, наполняя вечер теплом и уютом.

Франсуа Вийон: средневековая французская поэзия

В этот вечер мы не раз вспомним о французском поэте Франсуа Вийоне и его творческом наследии. Его строки и идеи станут важной частью постановки. 

Критики об артисте

«Ему вообще многое удается на сцене. Натура яркая, он обладает уникальным умением не только говорить, но и молчать так выразительно, что сложная, выстраданная авторская мысль прямиком попадает из сердца артиста в сердце зрительское. Это какой-то высший пилотаж! Для такого нужно быть личностью, в которой ипостаси музыканта, художника, актера, философа сплавились в единое целое, откуда и фонтанирует азартным талантом гремучая творческая энергия».

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера. Ждем вас в Арт-кафе, чтобы вместе пережить моменты искренности и вдохновения, которые навсегда останутся в ваших сердцах!

В ролях
Игорь Карташев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 900 ₽

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