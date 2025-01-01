Спектакль Я делаю мир

Путешествие в царство творчества

Дети и родители располагаются внутри просторного голубого шатра, и буквально в метре от них потихоньку начинает зарождаться Земля, а потом и цивилизация. Двое молодых актеров шаг за шагом выстраивают яркий бумажный мир, попутно расширяя детский словарный запас: «Айсберги», «Юрта», «Эскимос». Простые запоминающиеся образы и необычные звуки самых разных музыкальных инструментов держат внимание детей и взрослых, готовых в любой момент помочь ребёнку в расшифровке происходящего.

Игровой мастер-класс

Вторая часть представления – это игровой мастер-класс по созданию собственной бумажной истории. Все вместе мы научимся делать из листа бумаги птиц, подзорные трубы, дома и облака. Играя после красивого спектакля в новую игру с мамой и папой, ребенок ощущает, что театр, в сущности, очень даже приятное место.

Мнение режиссера

Александра Ловянникова, режиссер спектакля, делится своими мыслями: «Я поставила этот спектакль, потому что всю жизнь работаю с бумагой и знаю, что из нее можно сделать все, что угодно. Сначала актёры создают из бумаги весь мир, а потом, во время мастер-класса, дети сами учатся каким-то простейшим вещам – и я надеюсь, что, придя домой, они захотят это повторять и развивать».

Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный мир бумаги и творчества. Спектакль станет отличной возможностью для общения и совместного творчества родителей и детей!