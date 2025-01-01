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Я делаю мир
Билеты от 1600₽
Киноафиша Я делаю мир

Спектакль Я делаю мир

Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Путешествие в царство творчества

Дети и родители располагаются внутри просторного голубого шатра, и буквально в метре от них потихоньку начинает зарождаться Земля, а потом и цивилизация. Двое молодых актеров шаг за шагом выстраивают яркий бумажный мир, попутно расширяя детский словарный запас: «Айсберги», «Юрта», «Эскимос». Простые запоминающиеся образы и необычные звуки самых разных музыкальных инструментов держат внимание детей и взрослых, готовых в любой момент помочь ребёнку в расшифровке происходящего.

Игровой мастер-класс

Вторая часть представления – это игровой мастер-класс по созданию собственной бумажной истории. Все вместе мы научимся делать из листа бумаги птиц, подзорные трубы, дома и облака. Играя после красивого спектакля в новую игру с мамой и папой, ребенок ощущает, что театр, в сущности, очень даже приятное место.

Мнение режиссера

Александра Ловянникова, режиссер спектакля, делится своими мыслями: «Я поставила этот спектакль, потому что всю жизнь работаю с бумагой и знаю, что из нее можно сделать все, что угодно. Сначала актёры создают из бумаги весь мир, а потом, во время мастер-класса, дети сами учатся каким-то простейшим вещам – и я надеюсь, что, придя домой, они захотят это повторять и развивать».

Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный мир бумаги и творчества. Спектакль станет отличной возможностью для общения и совместного творчества родителей и детей!

Режиссер
Александра Ловянникова
В ролях
Василиса Галсанова
Петр Вяткин
Татьяна Мелентьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽

Фотографии

Я делаю мир Я делаю мир Я делаю мир Я делаю мир Я делаю мир Я делаю мир Я делаю мир Я делаю мир Я делаю мир

В ближайшие дни

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