Спектакль-байопик «Я Чарльз Буковски» в Санкт-Петербурге

Театральная Долина представит спектакль «Я Чарльз Буковски», основанный на компиляциях произведений и интервью культового писателя 20 века Чарльза Буковски, знаменитого своим уникальным стилем, известным как «грязный реализм». Постановка обещает яркое представление жизни автора и его индивидуального стиля.

На сцене три актрисы — Юля Александрова, Ада Паскаль и Даша Воробьева — исполнят роль Чарльза Буковски. Каждая из них привнесет свою интерпретацию в образ этого харизматичного и скандального писателя, чья биография полна самых различных приключений и неожиданных поворотов.

Музыкальное сопровождение

Спектакль дополнен музыкальными композициями таких легенд, как Led Zeppelin, AC/DC и Mamas and Papas, что создаст соответствующую атмосферу, наполненную духом времени, в котором жил и творил Буковски.

Откровенная и безжалостная правда жизни

Буковски известен своими острыми и провокационными произведениями, которые обсуждают такие темы, как секс, алкоголь и взаимоотношения с женщинами. «Я Чарльз Буковски» обещает раскрыть эти темы с особым колоритом и иронией, позволяя зрителям взглянуть на известного писателя с новой стороны.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая заинтересует всех, кто ценит биографии великих литераторов и ищет что-то особенное на театральной сцене.