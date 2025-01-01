Спектакль по пьесе Жан-Люка Лагарса в БДТ имени Товстоногова

В БДТ имени Г.А. Товстоногова пройдет постановка Жан-Люка Лагарса «Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел». Спектакль рассказывает историю пяти женщин, чьи мысли и чувства сосредоточены на ожидании возвращения мужчины, способного изменить их жизнь.

Атмосфера ожидания

Во французском названии пьесы присутствует слово «subjonctif» — форма глагола, отражающая желание реализовать действие, которое не обязательно произойдет. Герои спектакля живут в мире воспоминаний и надежд, в то время как их реальная жизнь остается неизменной. Ожидание становится главным сюжетом, и каждая из женщин посвящает свою жизнь вере в то, что возвращение мужчины изменит их судьбу.

Жан-Люк Лагарс: создатель уникального театра

Жан-Люк Лагарс (1957—1995) — культовый французский писатель, актер и режиссер. В юном возрасте он начал создавать пьесы, а позже вместе с однокурсниками основал любительскую труппу «Театр де ла Рулотт». Их спектакли играли в заброшенной часовне, и Лагарс получал разрешения на бесплатные постановки у известных драматургов, таких как Сэмюэл Беккет.

Сейчас в Безансоне функционирует основанное Лагарсом издательство «Несвоевременные одиночки» (Les solitaires intempensifs), где публикуются работы современных драматургов. Тексты Лагарса интригуют своей атмосферой, в которой центральное место занимает именно слово. Он акцентирует внимание на создании ритма и образов, отходя от традиционного драматургического сюжета.

Уникальный стиль и философия

Лагарс разработал свой стиль письма, богатый повторами и инверсией, что создает ощущение разговорной речи. Он стремится выразить процесс формулирования мысли, где поиск точных слов становится не менее важным, чем само сообщение. По мнению критика Жан-Пьера Тибоды, Лагарс олицетворяет последнее поколение драматургов, которые полностью поглощены возможностями языка.

Наследие драматурга

Тексты Жан-Люка Лагарса переведены на несколько языков и ставятся как крупнейшими театрами Франции, Германии, Эстонии, Швейцарии, России, Португалии, Японии и США, так и независимыми театральными коллективами. Его работа продолжает вызывать интерес у зрителей, открывая новые горизонты в понимании театра и языка.