Спектакль Я была счастлива, счастлива, счастлива…

Исповедь жены гения: история Анны Достоевской

Спектакль, основанный на уникальных материалах — дневниках, воспоминаниях и стенографических записях Анны Григорьевны Достоевской, открывает зрителям двери в личную жизнь одного из величайших писателей в истории. Эти записи, недавно полностью расшифрованные и опубликованные, стали источником вдохновения для создания пьесы, которая переносит нас в эпоху Достоевского.

Анна Достоевская: ангел-хранитель писателя

Когда 20-летняя Анна Сниткина стала женой 45-летнего Фёдора Достоевского, она взяла на себя не просто роль жены и матери его детей, но и стала его верной помощницей и хранительницей. Лев Толстой когда-то заметил: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского».

Привычки, долги, бесконечная работа и сложный характер могли бы разрушить жизнь Достоевского, но рядом с ним был его ангел. Анна не только спасла его от саморазрушения, но и стала одной из главных причин, по которым великий писатель сумел создать свои шедевры.

Что ждёт зрителей?

Искренняя история любви, взаимопонимания и самоотдачи.

Подробности жизни Достоевского, которые не встретишь в биографиях.

Эмоциональная исповедь женщины, посвятившей себя гению.

Спектакль стал бенефисом для двух выдающихся актрис: Екатерины Васильевой (Москва) и Елены Виноградовой (Санкт-Петербург). Постановка в Петербурге, созданная режиссёром Алексеем Штерном, отражает дух города и бережно передаёт атмосферу жизни семьи Достоевских.

Признание критиков и зрителей

Пьеса удостоена диплома IX Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского. Зрители и критики отмечают её душевную глубину и уникальную способность раскрыть личность писателя через судьбу его жены.

Как сказал знаменитый мхатовский актёр Леонид Леонидов, встреча с Анной Григорьевной дала ему понимание личности Достоевского, которого не могли передать даже сотни книг.

Присоединяйтесь к этому путешествию в мир великого писателя и его ангела. Спектакль посвящён всем, кто ищет ответы на вопросы о любви, верности и семейном счастье.