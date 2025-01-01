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Я была счастлива, счастлива, счастлива…
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Спектакль Я была счастлива, счастлива, счастлива…

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Исповедь жены гения: история Анны Достоевской

Спектакль, основанный на уникальных материалах — дневниках, воспоминаниях и стенографических записях Анны Григорьевны Достоевской, открывает зрителям двери в личную жизнь одного из величайших писателей в истории. Эти записи, недавно полностью расшифрованные и опубликованные, стали источником вдохновения для создания пьесы, которая переносит нас в эпоху Достоевского.

Анна Достоевская: ангел-хранитель писателя

Когда 20-летняя Анна Сниткина стала женой 45-летнего Фёдора Достоевского, она взяла на себя не просто роль жены и матери его детей, но и стала его верной помощницей и хранительницей. Лев Толстой когда-то заметил: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского».

Привычки, долги, бесконечная работа и сложный характер могли бы разрушить жизнь Достоевского, но рядом с ним был его ангел. Анна не только спасла его от саморазрушения, но и стала одной из главных причин, по которым великий писатель сумел создать свои шедевры.

Что ждёт зрителей?

  • Искренняя история любви, взаимопонимания и самоотдачи.
  • Подробности жизни Достоевского, которые не встретишь в биографиях.
  • Эмоциональная исповедь женщины, посвятившей себя гению.

Спектакль стал бенефисом для двух выдающихся актрис: Екатерины Васильевой (Москва) и Елены Виноградовой (Санкт-Петербург). Постановка в Петербурге, созданная режиссёром Алексеем Штерном, отражает дух города и бережно передаёт атмосферу жизни семьи Достоевских.

Признание критиков и зрителей

Пьеса удостоена диплома IX Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского. Зрители и критики отмечают её душевную глубину и уникальную способность раскрыть личность писателя через судьбу его жены.

Как сказал знаменитый мхатовский актёр Леонид Леонидов, встреча с Анной Григорьевной дала ему понимание личности Достоевского, которого не могли передать даже сотни книг.

Присоединяйтесь к этому путешествию в мир великого писателя и его ангела. Спектакль посвящён всем, кто ищет ответы на вопросы о любви, верности и семейном счастье.

Режиссер
Алексей Штерн
В ролях
Елена Виноградова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Artstandart Санкт-Петербург, Казанская, 7, литера В, БЦ «Казанский»
18:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Artstandart Санкт-Петербург, Казанская, 7, литера В, БЦ «Казанский»
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Я была счастлива, счастлива, счастлива… Я была счастлива, счастлива, счастлива…

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