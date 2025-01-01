Спектакль Я был счастлив здесь и уже не буду. Бродский: Наталья Гонохова

Концерт в День Рождения Иосифа Бродского

«…даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится» - Иосиф Бродский. Эти слова поэта актуальны и сегодня, когда его голос, поэзия и мысли продолжают бередить душу. Бродский стал культовым автором в Америке, Европе и, конечно, в России. Он по праву считается последним русским поэтом, удостоенным Нобелевской премии.

О поэте и его наследии

При жизни Бродского любили и ненавидели, ему завидовали и восхищались. Это отношение к его личности и творчеству сохраняется и по сей день. Концерт, посвященный Дню Рождения поэта, предлагает уникальную возможность погрузиться в его мир и пережить его метания и изгнание.

Исполнение и атмосфера

Наталья Гонохова расскажет о судьбе Бродского, а также исполнит его песни. Голос исполнительницы завоевал множество поклонников благодаря своей проникновенности, простоте и насыщенной тембровой окраске. Одно отделение без антракта позволит полностью сосредоточиться на волшебстве поэзии и музыки.

Организационные детали

В стоимость билета входит десерт и чай, что создаст уютную атмосферу для зрителей. Продюсером этого мероприятия выступает Анастасия Козельская.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, посвященного великому поэту и его творчеству!