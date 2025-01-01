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Я буду петь тебе как Фрэнк: Дмитрий Носков
Билеты от 1000₽
Киноафиша Я буду петь тебе как Фрэнк: Дмитрий Носков

Я буду петь тебе как Фрэнк: Дмитрий Носков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концертная программа Дмитрия Носкова и «Круглого Бенда»

Приглашаем вас на уникальную концертную программу под говорящим названием «Я буду петь тебе, как Фрэнк». В этот вечер вы сможете насладиться как всемирно известными хитами Фрэнка Синатры, такими как «Fly Me to the Moon», «I've Got You Under My Skin» и «My Way», так и редко исполняемыми композициями.

О программе

Программа включает около 30 хитов Синатры, которые будут исполнены секстетом «Круглый Бенд» под управлением таланта саксофониста Алексея Круглова и вокалиста Дмитрия Носкова. Это музыкальное событие является практически полной копией легендарного мирового турне Фрэнка Синатры 1962 года — никто, кроме самого Фрэнка, не исполнял репертуар так близко к оригиналу.

Дмитрий Носков

Дмитрий Носков — известный кинокомпозитор, автор музыки к десяткам популярных отечественных фильмов, таких как «Салют — 7», «Притяжение» и «Любовь — морковь». Он также является участником фестивалей JAZZMAN 2018 в Санкт-Петербурге и VR JAZZ FEST в Москве. Носков — выпускник школы Stand Up Цимермана и активно выступает в клубах и на концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга.

Алексей Круглов

Алексей Круглов — основатель «Круглого Бенда», саксофонист и композитор, который в 2012 году был назван «Открытием года» по версии немецкого журнала Jazzthetik. Его творчество охватывает множество направлений — от академической музыки и джаза до фольклора и театра. Круглов сотрудничал с такими легендами, как поэт Андрей Вознесенский и танцор Владимир Васильев.

Творческая деятельность «Круглого Бенда»

«Круглый Бенд» — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая творческая мастерская. За почти 20 лет своего существования они представили множество литературно-музыкальных перформансов на стихи русских поэтов, таких как Маяковский и Высоцкий, а также программы в различных стилях джаза. Оркестр активно развивает отечественное джазовое направление и обращается к джазовым истокам.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, погрузитесь в атмосферу, наполненную джазом и творчеством великих композиторов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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4 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
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