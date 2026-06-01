Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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О спектакле
Билеты от 900₽
Киноафиша
Я больше не увидел Аси
Спектакль Я больше не увидел Аси
12+
музыка
Продолжительность
1 час 10 минут
Возраст
12+
Билеты от 900₽
О спектакле
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Помощь с билетами
Июнь
19 июня
пятница
19:00
ГИТИС-театр
Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
Купить билеты
от 900 ₽
В ближайшие дни
18+
Драма
Рапунцель. Жестокие игры
13 июня в 19:00
КЦ «Хитровка»
от 1800 ₽
16+
Моноспектакль
Неосторожная актриса
15 июня в 19:30
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 2000 ₽
16+
Комедия
Брак по-итальянски
15 июня в 19:00
Театр Эстрады
от 1500 ₽
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