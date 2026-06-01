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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
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Я больше не увидел Аси
Билеты от 900₽
Киноафиша Я больше не увидел Аси

Спектакль Я больше не увидел Аси

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О спектакле

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Июнь
19 июня пятница
19:00
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
от 900 ₽

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