Спектакль в рамках гастролей Казанского театра "Созвездие-Йолдызлык" в Уфе

Казанский театр "Созвездие-Йолдызлык" представляет спектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион", который пройдет в рамках обменных гастролей на сцене Национального молодежного театра РБ им. Мустая Карима. Постановка основана на знаменитом одноименном романе Нодара Думбадзе.

Сюжет

Спектакль рассказывает историю жизни довоенной грузинской деревни глазами маленького мальчика Зурико. Это трогательный рассказ о взрослении, дружбе и безграничной любви к родным и родной земле, который пронизан юмором и мудростью.

Особенности постановки

Спектакль выделяется особой энергетикой молодых актеров и живой музыкой, создающей атмосферу солнечной Грузии. Вы сможете насладиться не только захватывающей историей, но и уникальным стилем исполнения, который сочетает в себе как традиционные грузинские мотивы, так и современные театральные приемы.

