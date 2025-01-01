Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я, бабушка, Илико и Илларион
Киноафиша Я, бабушка, Илико и Илларион

Спектакль Я, бабушка, Илико и Илларион

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Режиссер Уланмырза Карыпбаев
Продолжительность 1 час 50 минут, с антрактом

О спектакле

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» в театре «Жас Сахна»

Спектакль, основанный на романе Нодара Думбадзе, представляет собой лирическую комедию, которая погружает зрителей в довоенную жизнь живописного села в Грузии. Это театральная история о взрослении озорного Зурико, который воспитывается своей бабушкой и соседями — стариками Илико и Илларионом.

Смешение юмора и печали

Сюжет насыщен добрым юмором, который переплетается с печальными моментами. В этой истории радостный смех героев часто сменяется слезами, что создает яркую эмоциональную атмосферу. Зрители могут ожидать не только смешные, но и трогательные сцены, отражающие богатство человеческих чувств.

Музыка как выражение эмоций

Когда эмоции переходят через край, персонажи начинают выражать свои чувства через красивые грузинские песни. Музыка играет важную роль в спектакле, добавляя depth к эмоциональным моментам и унося зрителей в мир грузинской культуры.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который сочетает в себе комедию, драму и музыкальную магию! Он станет настоящим открытием для ценителей театрального искусства.

Купить билет на спектакль Я, бабушка, Илико и Илларион

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 8000 ₽

В ближайшие дни

Новогодние ёлки в ТеатРоне
Детские елки
Новогодние ёлки в ТеатРоне
28 декабря в 15:00 Культурное пространство «ТеатРон»
от 7700 ₽
Жеребёнок дарит счастье
Детский
Жеребёнок дарит счастье
26 декабря в 15:00 Пространство «Трансформа»
от 7000 ₽
Путешествие к Снежной королеве
Детские елки Премьера Детский
Путешествие к Снежной королеве
30 декабря в 11:00 Театр «Жас Сахна»
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше