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Я, бабушка, Илико и Илларион
Билеты от 1000₽
Киноафиша Я, бабушка, Илико и Илларион

Спектакль Я, бабушка, Илико и Илларион

Постановка
Губернский театр 12+
Режиссер Искандер Нуризянов
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»: колорит грузинской деревни на сцене Губернского театра

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» — это трогательная история о жизни обычного грузинского села накануне и во время Великой Отечественной войны. Основанный на знаменитой повести Нодара Думбадзе, он рассказывает о мальчике Зурико, который, оставаясь без родителей, живет под опекой своей бабушки и двух мудрых соседей.

О произведении

Нодар Думбадзе — грузинский писатель и сценарист, автор множества рассказов и романов. Его первое крупное произведение «Я, бабушка, Илико и Илларион» быстро завоевало популярность благодаря тонкому лиризму, метафоричности и искренней любви к героям. Многие его работы были экранизированы и инсценированы на театральных сценах, вошли в золотой фонд театра и кино.

Сюжет и атмосфера

Спектакль погружает зрителей в атмосферу грузинского села, где на фоне войны происходит взросление озорного мальчишки Зурико. Несмотря на трудности, которые приносит война, история полна жизни, смеха и любви. Зрители станут свидетелями того, как простые радости и крепкие связи между людьми помогают преодолевать любые испытания.

Национальный колорит и музыкальное сопровождение

Спектакль пронизан неповторимым национальным колоритом Грузии. В нем звучит живая музыка, исполняемая артистами, что добавляет дополнительную глубину и атмосферу к рассказу.

Награды и признание

«Я, бабушка, Илико и Илларион» — лауреат конкурса «Золотой фонд театральных постановок России». Он также вошел в список 100 лучших российских спектаклей, транслирующих традиционные духовно-нравственные ценности, формирующие общероссийский культурный код.

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль и окунуться в мир грузинской культуры и духа!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

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