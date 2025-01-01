Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»: колорит грузинской деревни на сцене Губернского театра

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» — это трогательная история о жизни обычного грузинского села накануне и во время Великой Отечественной войны. Основанный на знаменитой повести Нодара Думбадзе, он рассказывает о мальчике Зурико, который, оставаясь без родителей, живет под опекой своей бабушки и двух мудрых соседей.

О произведении

Нодар Думбадзе — грузинский писатель и сценарист, автор множества рассказов и романов. Его первое крупное произведение «Я, бабушка, Илико и Илларион» быстро завоевало популярность благодаря тонкому лиризму, метафоричности и искренней любви к героям. Многие его работы были экранизированы и инсценированы на театральных сценах, вошли в золотой фонд театра и кино.

Сюжет и атмосфера

Спектакль погружает зрителей в атмосферу грузинского села, где на фоне войны происходит взросление озорного мальчишки Зурико. Несмотря на трудности, которые приносит война, история полна жизни, смеха и любви. Зрители станут свидетелями того, как простые радости и крепкие связи между людьми помогают преодолевать любые испытания.

Национальный колорит и музыкальное сопровождение

Спектакль пронизан неповторимым национальным колоритом Грузии. В нем звучит живая музыка, исполняемая артистами, что добавляет дополнительную глубину и атмосферу к рассказу.

Награды и признание

«Я, бабушка, Илико и Илларион» — лауреат конкурса «Золотой фонд театральных постановок России». Он также вошел в список 100 лучших российских спектаклей, транслирующих традиционные духовно-нравственные ценности, формирующие общероссийский культурный код.

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль и окунуться в мир грузинской культуры и духа!