Спектакль Я — Сергей Образцов

Кукольное путешествие через весь ХХ век. Исполняет Евгений Цыганов

Приглашаем вас на уникальный спектакль, в котором главную роль исполняет известный актер Евгений Цыганов. На фоне исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают куклы, олицетворяющие легенды театра и кино: Любовь Орлова, Лидия Русланова, Чарли Чаплин, Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин.

Истоки спектакля

Спектакль основан на автобиографической книге С.В. Образцова «По ступенькам памяти». Это не просто театральное представление, а настоящая экскурсия в историю, где кукол оживляют воспоминания и легенды.

Награды и признание

Спектакль был признан лучшим в сезоне 2021-2022 по версии «Московского комсомольца» и стал лауреатом V Большого детского фестиваля 2022 года в номинации «Лучший спектакль в театре кукол для старшей возрастной категории». Также он получил Золотой диплом на XX Международном театральном форуме «Золотой Витязь» за сохранение памяти о великом кукольнике Сергее Образцове.

Кроме того, спектакль дважды был награжден на XXI ежегодной московской премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона», получив как «Гвоздь сезона», так и гран-при «Большой гвоздь сезона» в 2022 году. Евгений Цыганов был удостоен российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа актера».

Важно знать

Обратите внимание! Вход на данный спектакль после третьего звонка категорически запрещен!

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и кино с помощью уникальных кукол и захватывающего исполнения!