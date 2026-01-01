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Я — счастье! Преображение, или Швабракадабра
Киноафиша Я — счастье! Преображение, или Швабракадабра

Спектакль Я — счастье! Преображение, или Швабракадабра

12+
Продолжительность 1 час 48 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Слезная комедия о пути к счастью

Театр «НитьЯ» приглашает вас на слезную комедию, способную подарить улыбку даже в самый хмурый день. В этом спектакле вы встретите совершенно разных людей, которые учатся любить и восхищаться друг другом, несмотря на все различия.

Сюжет и темы

История посвящена тому, как можно преобразить свою жизнь, оставив позади стереотипы и привычки. Герои преодолевают множество трудностей на пути к счастью, и их опыт станет вдохновением для каждого из нас. Спектакль открывает глубину человеческих отношений и показывает, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого волшебного события! Подарите себе вечер, полный эмоций и вдохновения, с удивительным спектаклем от драматурга Дмитрия Гаддара.

В ролях
Александр Вебер
Данил Федулов

Фотографии

Я — счастье! Преображение, или Швабракадабра Я — счастье! Преображение, или Швабракадабра Я — счастье! Преображение, или Швабракадабра Я — счастье! Преображение, или Швабракадабра Я — счастье! Преображение, или Швабракадабра
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