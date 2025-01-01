Монодрама по мотивам повести Бориса Васильева

Приглашаем вас на моноспектакль по мотивам повести Бориса Васильева «В списках не значится». Это захватывающее произведение рассказывает о судьбе 19-летнего выпускника военного училища Николая Плужникова, который, несмотря на свои достижения, выбирает путь настоящего солдата.

Сюжет спектакля

Командование предлагает Плужникову остаться и продолжить преподавательскую деятельность в родном училище. Однако юный лейтенант принимает решение отправиться на фронт и получает направление в Брестскую крепость на должность комвзвода. Поздним вечером 21 июня 1941 года он прибывает на место службы, но оказывается в непростой ситуации: комендатура закрыта, и ему предстоит провести ночь на кухне воинской части. На первый взгляд, это кажется забавным приключением, но на следующий день начинается война.

Тема спектакля

Моноспектакль Роберта Непогоды — это не только рассказ о судьбе одного человека, но и попытка передать дух стойкости, храбрости и героизма русских солдат, олицетворением которых становится Николай Плужников. Спектакль основан на магии слова Бориса Васильева и призван отдать дань памяти тем, кто сражался за свою страну.

Команда спектакля

Автор инсценировки — Ольга Гунина. Режиссуру и сценографию осуществил Яков Рубин, а в главной роли выступает талантливый актер Роберт Непогода. Этот спектакль станет уникальным опытом для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу военного времени и осознать ценность мужества и преданности.

Не упустите возможность увидеть этот впечатляющий спектакль, который заставит вас задуматься о настоящих ценностях жизни и героизме простых людей!