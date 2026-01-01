Спектакль «Я — Майя!» в Самарском театре драмы

На сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдет спектакль «Я — Майя!» в рамках гастролей московского Театра «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского. Этот уникальный проект посвящен великой балерине Майе Плисецкой и приурочен к 100-летию со дня её рождения.

Жанр и содержание спектакля

Автор пьесы Марк Розовский определяет спектакль как «страсти по балету». Это драматическая работа, в которой задействованы актеры драмы, а не балета. Спектакль предлагает зрителю глубокую и эмоциональную исповедь, концентрируясь на личных и творческих аспектах жизни Плисецкой.

Современная балерина и влияние Плисецкой

Сюжет рассказывает о молодой балерине XXI века, для которой личность Майи Плисецкой становится путеводной звездой в мире жестоких интриг и амбиций. Этот конфликт между идеалами и реальностью раскрывает сложные грани балетного искусства.

Инновационные технологии в театре

Особенностью постановки является использование искусственного интеллекта для воссоздания живого образа и уникального голоса Майи Плисецкой. Это решение добавляет спектаклю современный звук и визуальные эффекты, что делает его по-настоящему уникальным в своем роде.

Режиссер и его команда

Режиссером-постановщиком выступает Игорь Скрипко, который известен своими экспериментальными подходами и умением сочетать классические и современные театральные техники. Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни города и привлечет внимание как любителей балета, так и ценителей драматического искусства.