Я — маленький, или Страсти по нескАзанному
Билеты от 1000₽
Киноафиша Я — маленький, или Страсти по нескАзанному

Спектакль Я — маленький, или Страсти по нескАзанному

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Премьера спектакля «Я — маленький или страсти по нескАзанному»

Режиссер Марина Могилевская представляет новый спектакль, который погружает зрителей в откровенный разговор о сложных темах. В «Я — маленький» ставятся под сомнение нерешенные вопросы, которые не успели быть озвученными в детстве. Это истории любви, обид и прощения, которые мы часто носим с собой, скрывая под улыбками и привычкой быть сильными.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные и порой болезненные темы:

  • Необходимость выразить свои чувства и мысли
  • Обида, возникающая из неосторожности
  • Вина, которую мы несем на протяжении всей жизни
  • Страх быть неуслышанным

«Я больше не мог всё делать не так. Не так держать вилку, не так сидеть, не так разговаривать, не так молчать…» — герои спектакля открывают свои сердца, делятся переживаниями и стремятся к близости и пониманию. «Так и не поговорили с тобой откровенно, сынок, тем не менее даже сейчас прежде чем что-либо сделать я думаю, как ты к этому отнесёшься» — эта фраза отражает всю глубину межличностных отношений.

Актерский состав

В спектакле задействованы:

  • Андрей Корниенко
  • Екатерина Колосова
  • Евгений Павлов
  • Алина Авдеева

«Я — маленький» — это история о каждом из нас: взрослых, которые продолжают учиться говорить, и детях, которые могут случайно навредить. Это призыв услышать друг друга, понять и, возможно, простить. Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль.

Купить билет на спектакль Я — маленький, или Страсти по нескАзанному

Помощь с билетами
Январь
Февраль
27 января вторник
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 1000 ₽
28 февраля суббота
18:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 1000 ₽

