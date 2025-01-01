Спектакль Я — маленький, или Страсти по нескАзанному

Премьера спектакля «Я — маленький или страсти по нескАзанному»

Режиссер Марина Могилевская представляет новый спектакль, который погружает зрителей в откровенный разговор о сложных темах. В «Я — маленький» ставятся под сомнение нерешенные вопросы, которые не успели быть озвученными в детстве. Это истории любви, обид и прощения, которые мы часто носим с собой, скрывая под улыбками и привычкой быть сильными.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные и порой болезненные темы:

Необходимость выразить свои чувства и мысли

Обида, возникающая из неосторожности

Вина, которую мы несем на протяжении всей жизни

Страх быть неуслышанным

«Я больше не мог всё делать не так. Не так держать вилку, не так сидеть, не так разговаривать, не так молчать…» — герои спектакля открывают свои сердца, делятся переживаниями и стремятся к близости и пониманию. «Так и не поговорили с тобой откровенно, сынок, тем не менее даже сейчас прежде чем что-либо сделать я думаю, как ты к этому отнесёшься» — эта фраза отражает всю глубину межличностных отношений.

Актерский состав

В спектакле задействованы:

Андрей Корниенко

Екатерина Колосова

Евгений Павлов

Алина Авдеева

«Я — маленький» — это история о каждом из нас: взрослых, которые продолжают учиться говорить, и детях, которые могут случайно навредить. Это призыв услышать друг друга, понять и, возможно, простить. Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль.