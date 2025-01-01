Спектакль Я — маленький, или Страсти по нескАзанному

Режиссер Марина Могилевская представляет новый спектакль, который погружает зрителей в откровенный разговор о сложных темах. В «Я — маленький» ставятся под сомнение нерешенные вопросы, которые не успели быть озвученными в детстве. Это истории любви, обид и прощения, которые мы часто носим с собой, скрывая под улыбками и привычкой быть сильными.
Спектакль затрагивает важные и порой болезненные темы:
«Я больше не мог всё делать не так. Не так держать вилку, не так сидеть, не так разговаривать, не так молчать…» — герои спектакля открывают свои сердца, делятся переживаниями и стремятся к близости и пониманию. «Так и не поговорили с тобой откровенно, сынок, тем не менее даже сейчас прежде чем что-либо сделать я думаю, как ты к этому отнесёшься» — эта фраза отражает всю глубину межличностных отношений.
В спектакле задействованы:
«Я — маленький» — это история о каждом из нас: взрослых, которые продолжают учиться говорить, и детях, которые могут случайно навредить. Это призыв услышать друг друга, понять и, возможно, простить. Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль.