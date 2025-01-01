Этой осенью у вас есть уникальная возможность освоить искусство импровизации. На мастер-классе в доме культуры «ГЭС-2» участники научатся выражать свои мысли и чувства на языке музыки.
В ходе занятий вы освоите базовые принципы композиции и узнаете, как их применять на практике. Темы занятий будут охватывать:
В заключении курса участники запишут свои пьесы и примут участие в создании сборника, который станет итогом их творческих усилий. Мастер-класс станет не только учебным опытом, но и прекрасным способом самовыражения через музыку.
Не упустите шанс открыть для себя мир музыки и развить свои навыки импровизации!