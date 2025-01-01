Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Я — композитор!
Билеты от 700₽
Киноафиша Я — композитор!

Я — композитор!

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс в доме культуры «ГЭС-2»

Этой осенью у вас есть уникальная возможность освоить искусство импровизации. На мастер-классе в доме культуры «ГЭС-2» участники научатся выражать свои мысли и чувства на языке музыки.

Что вас ждет на мастер-классе

В ходе занятий вы освоите базовые принципы композиции и узнаете, как их применять на практике. Темы занятий будут охватывать:

  • основные элементы ритма и его значение для создания характера музыки;
  • разнообразие звуковых интервалов и их влияние на восприятие мелодии.

Финал сезона

В заключении курса участники запишут свои пьесы и примут участие в создании сборника, который станет итогом их творческих усилий. Мастер-класс станет не только учебным опытом, но и прекрасным способом самовыражения через музыку.

Не упустите шанс открыть для себя мир музыки и развить свои навыки импровизации!

Купить билет на выставка Я — композитор!

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
30 сентября вторник
19:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 700 ₽
7 октября вторник
19:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 700 ₽

В ближайшие дни

Входной билет на выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
6+
Классическое искусство Живопись
Входной билет на выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
1 октября в 16:30 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
Билеты
VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
30 октября в 18:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
11 октября в 16:10 Арт-пространство Futurione
от 1970 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше