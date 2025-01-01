Мастер-класс в доме культуры «ГЭС-2»

Этой осенью у вас есть уникальная возможность освоить искусство импровизации. На мастер-классе в доме культуры «ГЭС-2» участники научатся выражать свои мысли и чувства на языке музыки.

Что вас ждет на мастер-классе

В ходе занятий вы освоите базовые принципы композиции и узнаете, как их применять на практике. Темы занятий будут охватывать:

основные элементы ритма и его значение для создания характера музыки;

разнообразие звуковых интервалов и их влияние на восприятие мелодии.

Финал сезона

В заключении курса участники запишут свои пьесы и примут участие в создании сборника, который станет итогом их творческих усилий. Мастер-класс станет не только учебным опытом, но и прекрасным способом самовыражения через музыку.

Не упустите шанс открыть для себя мир музыки и развить свои навыки импровизации!