Спекталь в Эрмитаж-Сибирь: «Я – Караваджо»

Постановка «Я – Караваджо» посвящена жизни и творчеству одного из самых противоречивых итальянских живописцев. В центре внимания – Микеланджело Меризи да Караваджо, чей жизненный путь окутан множеством легенд и мифов.

Тайны великого художника

Караваджо был не только гением и новатором, но и смутьяном, гулякой, а также вспыльчивым дуэлянтом. Его работы по-библейски глубокие, но в то же время его жизнь полна интриг и эксцессов. «Беги, Караваджо!» – не раз прокричат герои просветительской истории, написанной Алексеем Михалевским на основе материалов о жизни великого художника.

Цели и задачи спектакля

Создатели спектакля добились главной цели – спровоцировать у зрителя желание продолжить знакомство с наследием Караваджо даже после выхода из зрительного зала. И это желание согласуется с самой сутью театра – отражением уникальных личностей через искусство.

Цитаты и размышления

«Он писал, как умел, то есть непревзойденно», «Много Караваджо – это страшно», «Когда нет доказательств, рождаются легенды, а у легенд много лиц» – эти проникновенные строки легко разбираются на цитаты, заставляя зрителей задуматься над полотнами художника, открывая в них новые смыслы.

Профессионализм создателей

Спектакль впечатляет увлекательным сюжетом, исследующим многогранную личность Караваджо. Великолепная режиссура и грамотная световая партитура Тараса Михалевского, а также блистательная игра артистов обеспечивают успех новой историко-просветительской постановки театра. Не упустите возможность погрузиться в мир великого художника!