Я — дракон
Я — дракон

Спектакль Я — дракон

Постановка
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской
Продолжительность 40 минут

О концерте/спектакле

Спектакль «Я — дракон» от Театральной лаборатории «КукLab»

Кто бы мог подумать, что маленькая девочка по имени Маруся может оказаться ужасным огромным драконом? Мало кто верит в это, кроме самой Маруси. Сначала все, конечно, удивились, но что произошло дальше, можно узнать на нашем спектакле.

Маруся ждет вас! И не бойтесь, она почти не кусается.

По мотивам книги Гжегожа Каздепки

Спектакль «Я — дракон» поставлен по мотивам книги современного польского писателя Гжегожа Каздепки «А я не хочу быть принцессой». Эта история полна неожиданных поворотов и эмоциональных моментов, которые заставят зрителей задуматься о том, что значит быть собой.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе элементы фэнтези и глубокие жизненные уроки. Приходите всей семьей — Маруся ждет вас!

Фотографии

Я — дракон
