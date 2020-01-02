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Я — Дон Кихот! Человек из Ла Манчи
Билеты от 900₽
Киноафиша Я — Дон Кихот! Человек из Ла Манчи

Спектакль Я — Дон Кихот! Человек из Ла Манчи

Постановка
Театр на Малой Ордынке 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Дон Кихот: вечная борьба идеализма и реальности

«Каждый человек есть немножко Дон Кихот…» — писал В. Г. Белинский, подчеркивая универсальность образа этого героя. Произведение Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» уже более четырехсот лет входит в список величайших книг человечества, оставаясь актуальным и неизменно значимым. Дон Кихот — это бессмертный персонаж, ставший частью мирового духовного наследия, подобно таким героям, как Дон Жуан, Фауст и Гамлет.

Идеализм и реальность: путешествия Дон Кихота и Санчо Пансы

Сервантес создал историю о борьбе с ветряными мельницами, о любви к даме сердца и неизменной верности — о приключениях благородного, но эксцентричного Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансы. Их странствия наполнены как комическими, так и трагическими событиями, и зрителю предстоит решить, кто же на самом деле этот рыцарь печального образа — безумец или гений.

Добро как основная тема спектакля

Главная идея спектакля и всего произведения заключается в мысли, озвученной Дон Кихотом: «всем делать добро и никому не делать зла». Эта философия лежит в основе поступков героев и отражает суть их борьбы — как в личном, так и в более широком, социальном контексте.

Режиссер
Евгений Герасимов
В ролях
Михаил Полосухин
Денис Светличный
Татьяна Солнцева
Дмитрий Воронин
Захар Ронжин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽
11 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽

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