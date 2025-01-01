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Я – Булат Окуджава
Билеты от 1500₽
Киноафиша Я – Булат Окуджава

Спектакль Я – Булат Окуджава

Постановка
МОСТ 12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Путеводитель по судьбе барда

Ребёнок, переживший сложную историю с родителями… Семнадцатилетний парень, ушедший на войну добровольцем… Бард и поэт из авангарда «звёзд оттепели»… Личность, пробуждающая своим творчеством камертон честности… Всё это он – Булат Окуджава. Или это «Я – Булат Окуджава»?

Творческая команда
Режиссёр-постановщик: Георгий Долмазян
Молодые артисты Театра «МОСТ»

Память о шестидесятниках

В спектакле молодые артисты Театра «МОСТ» достают из шкатулки мемориалов и воспоминаний живые эмоции знаменитых шестидесятников: Бориса Мессерера, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко… Через слияние документалистики и художественного решения возникает простая формула: «Окуджава - живой».

Музыка и творчество
В этом путешествии по волнам судьбы поэта снова будет звучать «Полночный троллейбус», а также прозвучит «Надежды маленький оркестрик».

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Иван Орехов
Роман Зуев
Полина Тихомирова
Елена Ванюшина
Дмитрий Аникушин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽
19 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Я – Булат Окуджава Я – Булат Окуджава

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