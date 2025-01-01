Спектакль Я – Булат Окуджава

Путеводитель по судьбе барда

Ребёнок, переживший сложную историю с родителями… Семнадцатилетний парень, ушедший на войну добровольцем… Бард и поэт из авангарда «звёзд оттепели»… Личность, пробуждающая своим творчеством камертон честности… Всё это он – Булат Окуджава. Или это «Я – Булат Окуджава»?

Творческая команда

Режиссёр-постановщик: Георгий Долмазян

Молодые артисты Театра «МОСТ»

Память о шестидесятниках

В спектакле молодые артисты Театра «МОСТ» достают из шкатулки мемориалов и воспоминаний живые эмоции знаменитых шестидесятников: Бориса Мессерера, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко… Через слияние документалистики и художественного решения возникает простая формула: «Окуджава - живой».

Музыка и творчество

В этом путешествии по волнам судьбы поэта снова будет звучать «Полночный троллейбус», а также прозвучит «Надежды маленький оркестрик».