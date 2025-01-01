Спектакль Й

По повести Гоголя «Вий»

«Вий» — одна из самых известных мистических повестей Н.В. Гоголя, впервые опубликованная в 1835 году в сборнике «Миргород». Гоголь создал это произведение, опираясь на мифы, сказки и народные предания, и до сих пор его герои и события живут в массовом сознании, став частью культурного наследия.

История Хомы Брута и панночки

Центральная сюжетная линия повествует о молодом семинаристе Хоме Бруте, который по воле судьбы оказывается втянутым в потусторонние события, когда ему предстоит отпевать ведьму, которая скрывается под личиной молодой девушки. Нечистая сила и мистические явления, такие как фраза «Поднимите мне веки», навсегда вошли в литературу и поп-культуру.

Режиссёрская интерпретация Дениса Парамонова

Режиссёр Денис Парамонов, предлагающий новую версию «Вия», фокусируется на аспекте любви в этой мистической истории. Для него главное — показать, что история о Хоме и панночке не только о смерти и ужасах, но и о том, как любовь может быть сильнее любых сверхъестественных сил. В своей инсценировке он использует дополнительные тексты Гоголя, что добавляет глубины и новых слоёв к классической истории.

Новый взгляд на Гоголя

Парамонов утверждает, что «Вий» — это не просто мистическая повесть, но и размышление о любви и взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Этот взгляд позволяет зрителям по-новому взглянуть на известное произведение, наполняя его новым смыслом и актуальностью.