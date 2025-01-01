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Билеты от 2700₽
Киноафиша XXX Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»

XXX Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Юбилейная Церемония вручения премии «Золотой Граммофон»

31 октября в ВТБ Арене пройдет юбилейная XXX Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». На протяжении трех десятилетий эта престижная награда отмечает лучших исполнителей эстрады, и в этом году мы узнаем, кто стал фаворитом 2025 года по версии слушателей «Русского Радио»!

Что вас ждет на церемонии?

Готовьтесь к грандиозным выступлениям как легенд отечественной музыки, так и молодых исполнителей, которые только начинают свой путь к славе. В программе церемонии - необычные дуэты, волнительные моменты вручения наград, завораживающие декорации и неожиданные сюрпризы от организаторов и участников.

Почему стоит посетить?

Это не просто церемония - это событие, которое станет ярким воспоминанием на всю жизнь. Присоединяйтесь к нам и станьте частью музыкальной истории, где праздник искусства и талантов соединяется в едином потоке энергии и эмоций!

Не упустите возможность увидеть своих кумиров и стать свидетелем уникального шоу. Приобретайте билеты уже сегодня!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
19:00 от 2700 ₽

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