XXX Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»

Юбилейная Церемония вручения премии «Золотой Граммофон»

31 октября в ВТБ Арене пройдет юбилейная XXX Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». На протяжении трех десятилетий эта престижная награда отмечает лучших исполнителей эстрады, и в этом году мы узнаем, кто стал фаворитом 2025 года по версии слушателей «Русского Радио»!

Что вас ждет на церемонии?

Готовьтесь к грандиозным выступлениям как легенд отечественной музыки, так и молодых исполнителей, которые только начинают свой путь к славе. В программе церемонии - необычные дуэты, волнительные моменты вручения наград, завораживающие декорации и неожиданные сюрпризы от организаторов и участников.

Почему стоит посетить?

Это не просто церемония - это событие, которое станет ярким воспоминанием на всю жизнь. Присоединяйтесь к нам и станьте частью музыкальной истории, где праздник искусства и талантов соединяется в едином потоке энергии и эмоций!

Не упустите возможность увидеть своих кумиров и стать свидетелем уникального шоу. Приобретайте билеты уже сегодня!