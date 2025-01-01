XXVI Международный фестиваль «Триумф джаза». День второй

Гала-концерт фестиваля «Триумф джаза»

Фестиваль «Триумф джаза» – один из самых крупных культурных событий в России – возвращается в 26-й раз. Это действительно значимое событие для любителей джаза и не только. Во второй день фестиваля состоится Гала-концерт с участием лучших современных джазовых музыкантов.

История фестиваля

Фестиваль был основан в начале нового тысячелетия известным саксофонистом Игорем Бутманом, который также зарекомендовал себя как выдающийся продюсер. С момента своего создания в 2001 году фестиваль стал важной частью российской музыкальной культуры. Его успех способствовал тому, что Москва заняла достойное место среди джазовых столиц мира.

Звезды на сцене

На протяжении всей своей истории фестиваль удивлял слушателей выступлениями ярчайших представителей мировой джазовой сцены. По приглашению Игоря Бутмана московская публика имела возможность увидеть таких легендарных музыкантов, как Элвин Джонс, Гэри Бёртон, Джо Ловано, Маккой Тайнер и многих других. Эти суперзвезды представляют джаз мирового масштаба и соединяют разные поколения и культуры.

Обратите внимание

Во время фестиваля могут быть изменения в программе, поэтому следите за актуальной информацией. Не упустите возможность стать частью этого невероятного джазового события, которое сулит незабываемые музыкальные впечатления!