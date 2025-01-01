XXVI Международный фестиваль «Триумф джаза». День третий

Триумф джаза: 26-й фестиваль мирового уровня

Фестиваль «Триумф джаза» вновь радует своих поклонников. На этот раз он пройдет в 26-й раз, собрав на одной сцене лучших джазовых музыкантов современности – настоящих звезд мировой музыкальной сцены. Третий день фестиваля пройдет в Светлановском зале, где выступят талантливые исполнители, готовящие уникальное музыкальное представление.

История фестиваля

Фестиваль был создан в начале нового тысячелетия выдающимся саксофонистом и джазовым продюсером Игорем Бутманом. С момента своего основания в 2001 году он стал одним из самых успешных музыкальных событий в России. Превратившись в культурное явление, «Триумф джаза» действительно поставил Москву на карту джазовых столиц мира. В этом году фестиваль снова удивит зрителей.

Легенды джаза на одной сцене

За годы существования фестиваля московская публика имела возможность услышать и увидеть выступления музыкантов, чьи имена считаются эпопеей джаза. По приглашению Игоря Бутмана на сцене выступали такие легенды, как Элвин Джонс, Гэри Бёртон, Джо Ловано, Маккой Тайнер и многие другие. Эти музыканты представляют джаз планетарного масштаба и объединяют различные поколения и культуры.

Не пропустите!

Фестиваль «Триумф джаза» – это не просто концерт, а настоящее погружение в мир джазовой музыки. За время своего существования он стал важной частью культурной жизни России и продолжает удивлять зрителей новыми музыкальными достижениями. Следите за обновлениями в программе фестиваля, так как возможны изменения!