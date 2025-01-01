XXVI Международный фестиваль «Триумф джаза». День первый

Триумф джаза - фестиваль мирового уровня

«Триумф джаза» – один из самых крупных российских фестивалей, который пройдет в 26-й раз. Это событие уже стало знаковым для любителей джазовой музыки и откроется выступлением лучших современных музыкантов.

История фестиваля

Фестиваль был основан в 2001 году выдающимся саксофонистом и продюсером Игорем Бутманом, который своими усилиями создал одно из самых успешных культурных мероприятий в стране. С тех пор «Триумф джаза» стал настоящим культурным явлением, став возможностью для московской публики увидеть и услышать музыкантов, известность которых ранее могла показаться недостижимой.

Звезды на сцене

За время существования фестиваля на его сцене выступили легенды джазовой музыки, такие как Элвин Джонс, Гэри Бёртон, Джо Ловано, Майк Стерн и многие другие. Эти артисты объединили поколения и культуры, что делает фестиваль «Триумф джаза» не просто музыкальным событием, но и важной составляющей культурной жизни Москвы.

Программа и изменения

Следует отметить, что программа фестиваля может меняться, поэтому рекомендую следить за обновлениями, чтобы не пропустить ни одного яркого выступления.