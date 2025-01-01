XXVI Международный фестиваль «Триумф джаза». День первый

«Триумф джаза» – один из самых крупных российских фестивалей, который пройдет в 26-й раз. Это событие уже стало знаковым для любителей джазовой музыки и откроется выступлением лучших современных музыкантов.
Фестиваль был основан в 2001 году выдающимся саксофонистом и продюсером Игорем Бутманом, который своими усилиями создал одно из самых успешных культурных мероприятий в стране. С тех пор «Триумф джаза» стал настоящим культурным явлением, став возможностью для московской публики увидеть и услышать музыкантов, известность которых ранее могла показаться недостижимой.
За время существования фестиваля на его сцене выступили легенды джазовой музыки, такие как Элвин Джонс, Гэри Бёртон, Джо Ловано, Майк Стерн и многие другие. Эти артисты объединили поколения и культуры, что делает фестиваль «Триумф джаза» не просто музыкальным событием, но и важной составляющей культурной жизни Москвы.
Следует отметить, что программа фестиваля может меняться, поэтому рекомендую следить за обновлениями, чтобы не пропустить ни одного яркого выступления.