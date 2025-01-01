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XXL Summer Festival: Baby Melo, Молодой Платон, THRILL PILL, Шайни, Elyaplugg!, Baby Cute, xxxmanera, Джон Гарик, WIPO, LIL KIDD & Secret Guest
Билеты от 999₽
Киноафиша XXL Summer Festival: Baby Melo, Молодой Платон, THRILL PILL, Шайни, Elyaplugg!, Baby Cute, xxxmanera, Джон Гарик, WIPO, LIL KIDD & Secret Guest

XXL Summer Festival: Baby Melo, Молодой Платон, THRILL PILL, Шайни, Elyaplugg!, Baby Cute, xxxmanera, Джон Гарик, WIPO, LIL KIDD & Secret Guest

12+
Возраст 12+
Билеты от 999₽

О концерте/спектакле

XXL Summer Festival: Музыкальное Лето в Москве

Приглашаем вас на XXL Summer Festival, который пройдет 22 августа в 16:00 на площадке VK Stadium. Это масштабное музыкальное событие соберет более 7000 зрителей и станет настоящим праздником для любителей живой музыки!

Участники фестиваля

В этом году на сцене выступят:

  • THRILL PILL
  • Шайни
  • Elyaplugg
  • Baby Cute
  • xxxmanera
  • Джон Гарик
  • blago white
  • WIPO
  • LIL KIDD

Кроме того, вас ждет загадочный Secret Guest и еще три артиста, имена которых будут объявлены позже!

Что ожидать от фестиваля?

XXL Summer Festival обещает незабываемую атмосферу, захватывающие выступления и массу положительных эмоций. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события лета!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
16:00 от 999 ₽

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