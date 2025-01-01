XXL Summer Festival: Baby Melo, Молодой Платон, THRILL PILL, Шайни, Elyaplugg!, Baby Cute, xxxmanera, Джон Гарик, WIPO, LIL KIDD & Secret Guest

XXL Summer Festival: Музыкальное Лето в Москве

Приглашаем вас на XXL Summer Festival, который пройдет 22 августа в 16:00 на площадке VK Stadium. Это масштабное музыкальное событие соберет более 7000 зрителей и станет настоящим праздником для любителей живой музыки!

Участники фестиваля

В этом году на сцене выступят:

THRILL PILL

Шайни

Elyaplugg

Baby Cute

xxxmanera

Джон Гарик

blago white

WIPO

LIL KIDD

Кроме того, вас ждет загадочный Secret Guest и еще три артиста, имена которых будут объявлены позже!

Что ожидать от фестиваля?

XXL Summer Festival обещает незабываемую атмосферу, захватывающие выступления и массу положительных эмоций. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события лета!