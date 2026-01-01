XVII Sochi Jazz Festival. Открытие фестиваля
6+

О концерте

Открытие XVII Sochi Jazz Festival

7 сентября 2026 года в Зимнем театре состоится грандиозное открытие XVII Международного фестиваля Sochi Jazz Festival. Для жителей и гостей Сочи выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также специальные гости.

Это будут не просто музыкальные номера, а настоящий праздник джаза, который задаст тон всей фестивальной неделе. Московский джазовый оркестр, зарекомендовавший себя как один из ведущих оркестров мира, является важным катализатором развития джазового искусства в России. Под руководством Игоря Бутмана оркестр уже более 25 лет представляет нашу страну на самых престижных фестивалях в Европе, Азии и Америке.

История фестиваля

Sochi Jazz Festival проходит в этом году в 17-й раз. История фестиваля началась в 2010 году в рамках Культурной Олимпиады XXII Олимпийских Игр в Сочи. С тех пор он стал одним из самых значимых событий в культурной жизни страны и представляет серьёзную конкуренцию зарубежным аналогам. За годы существования фестиваль привлек более 120 000 зрителей и несколько лет подряд входит в десятку лучших джазовых фестивалей России.

Почему стоит посетить

Открытие фестиваля в Зимнем театре — это особенный вечер, который вдохновляет и запоминается надолго. В сентябре, когда море ещё хранит тепло лета, а воздух наполнен лёгкой курортной атмосферой, Сочи превращается в джазовую столицу страны. На время фестиваля курорт становится главным джазовым центром, куда съезжаются ведущие музыканты со всего мира. В 2026 году фестиваль пройдет с 7 по 13 сентября, и это событие нельзя пропустить!

Сентябрь
7 сентября понедельник
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2

