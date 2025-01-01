Меню
XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»
Киноафиша XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»

XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музейная биеннале в Красноярске

В этом году Красноярская музейная биеннале, отмечающая своё 30-летие, выбрала для своей темы «Принцип надежды». Этот принцип отражает утопические стремления творческих гениев модернизма и станет основной нитью биеннале.

В рамках основного проекта «Музей надежды» будут представлены мини-экспозиции 18 музеев со всей России. На протяжении последних полгода сотрудники, кураторы и художники трудились над созданием небольших инсталляций, которые затрагивают важнейшие вопросы модернистских утопий.

Выставки и инсталляции

Среди музеев-участников — Национальный музей Республики Карелия, где художник Борис Брагин из Москвы разрабатывает проект «Путь рыбки». Эта работа проиллюстрирует связь детства и языка, в частности карельского, через известную игру — классики.

Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» совместно с красноярской художницей Элиной Гусаровой представит ключ, открывавший завод «Надежда» в Норильске. Этот завод стал символом нового дыхания для города в 70-х годах и вдохновил визуальный стиль всей биеннале.

Художник Эдуард Кубенский из Екатеринбурга продемонстрирует, как «Набережные Челны» могут стать Новым Египтом. В Музее-заповеднике «Шушенское» Юлия Безштанко из Челябинска исследует образ ссыльного революционера. Пермский краеведческий музей вместе с Михаилом Чувакиным из Владивостока предложит новый взгляд на массовый археологический материал.

Эта выставка станет уникальной возможностью увидеть, как современные художники переосмысляют и актуализируют исторические и культурные контексты. Не пропустите шанс погрузиться в мир «Принципа надежды» на Красноярской музейной биеннале!

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
