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XV Sochi Jazz Festival. Закрытие
Киноафиша XV Sochi Jazz Festival. Закрытие

XV Sochi Jazz Festival. Закрытие

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фестиваль джазовой музыки в Сочи

С 8 по 14 сентября 2025 года в Сочи пройдет XV международный джазовый фестиваль. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки. В течение недели зрители смогут насладиться премьерными выступлениями, творческими встречами, мастер-классами и джем-сейшнами.

Места проведения

Фестиваль будет проходить в знаковых локациях Сочи: Зимнем театре, концертном зале «Фестивальный» и на Площади Флага. Каждое из этих мест создаст неповторимую атмосферу для выступлений лучших джазовых исполнителей.

Хедлайнеры фестиваля

В этом году хедлайнерами Sochi Jazz Festival станут:

  • Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
  • Владимир Пресняков
  • Виктор Добронравов
  • Алексей Гоман и «Маленький оркестр»
  • Александр Ф. Скляр
  • «Тромбон-Шоу» Максима Пиганова

Интересные факты

Sochi Jazz Festival стал одной из самых ожидаемых культурных событий года, собирая тысячи зрителей со всей страны. Каждый год фестиваль предлагает уникальные программы и незабываемые музыкальные впечатления, которые невозможно пропустить.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым музыкальным впечатлениям в Сочи!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 14 сентября
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
19:00

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