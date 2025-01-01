XV Sochi Jazz Festival. Закрытие

Фестиваль джазовой музыки в Сочи

С 8 по 14 сентября 2025 года в Сочи пройдет XV международный джазовый фестиваль. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки. В течение недели зрители смогут насладиться премьерными выступлениями, творческими встречами, мастер-классами и джем-сейшнами.

Места проведения

Фестиваль будет проходить в знаковых локациях Сочи: Зимнем театре, концертном зале «Фестивальный» и на Площади Флага. Каждое из этих мест создаст неповторимую атмосферу для выступлений лучших джазовых исполнителей.

Хедлайнеры фестиваля

В этом году хедлайнерами Sochi Jazz Festival станут:

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Владимир Пресняков

Виктор Добронравов

Алексей Гоман и «Маленький оркестр»

Александр Ф. Скляр

«Тромбон-Шоу» Максима Пиганова

Интересные факты

Sochi Jazz Festival стал одной из самых ожидаемых культурных событий года, собирая тысячи зрителей со всей страны. Каждый год фестиваль предлагает уникальные программы и незабываемые музыкальные впечатления, которые невозможно пропустить.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым музыкальным впечатлениям в Сочи!