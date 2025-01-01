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XV Sochi Jazz Festival. Открытие
Киноафиша XV Sochi Jazz Festival. Открытие

XV Sochi Jazz Festival. Открытие

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Sochi Jazz Festival 2025: Музыкальный праздник в Сочи

В этом году Sochi Jazz Festival пройдет в главном городе-курорте страны с 8 по 14 сентября. Сочи готовится к небывалому празднику джазовой музыки, который обещает стать настоящим событием для любителей этого жанра.

Программа фестиваля

На протяжении всей недели зрителей ждут:

  • премьеры новых музыкальных проектов;
  • ярчайшие живые выступления;
  • творческие встречи с артистами;
  • мастер-классы от профессионалов;
  • джем-сейшны, где каждый сможет проявить свои таланты.

Места проведения

Главные события фестиваля пройдут в:

  • Зимнем театре;
  • концертном зале «Фестивальный»;
  • на Площади Флага.

Хедлайнеры фестиваля

Среди участников XV международного фестиваля можно выделить:

  • Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр;
  • Владимира Преснякова;
  • Виктора Добронравова;
  • Алексея Гомана и «Маленький оркестр»;
  • Александра Ф. Скляра;
  • «Тромбон-Шоу» Максима Пиганова.

Интересные факты

Sochi Jazz Festival — это не просто концерт, это целая неделя музыкальной культуры, где каждый сможет найти что-то для себя. Фестиваль привлекает как известных артистов, так и начинающих музыкантов, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Приходите насладиться джазом в Сочи!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 8 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00

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