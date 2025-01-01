XV Sochi Jazz Festival. Открытие

В этом году Sochi Jazz Festival пройдет в главном городе-курорте страны с 8 по 14 сентября. Сочи готовится к небывалому празднику джазовой музыки, который обещает стать настоящим событием для любителей этого жанра.
На протяжении всей недели зрителей ждут:
Главные события фестиваля пройдут в:
Среди участников XV международного фестиваля можно выделить:
Sochi Jazz Festival — это не просто концерт, это целая неделя музыкальной культуры, где каждый сможет найти что-то для себя. Фестиваль привлекает как известных артистов, так и начинающих музыкантов, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения.
Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Приходите насладиться джазом в Сочи!