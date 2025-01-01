XV Sochi Jazz Festival. Открытие

Sochi Jazz Festival 2025: Музыкальный праздник в Сочи

В этом году Sochi Jazz Festival пройдет в главном городе-курорте страны с 8 по 14 сентября. Сочи готовится к небывалому празднику джазовой музыки, который обещает стать настоящим событием для любителей этого жанра.

Программа фестиваля

На протяжении всей недели зрителей ждут:

премьеры новых музыкальных проектов;

ярчайшие живые выступления;

творческие встречи с артистами;

мастер-классы от профессионалов;

джем-сейшны, где каждый сможет проявить свои таланты.

Места проведения

Главные события фестиваля пройдут в:

Зимнем театре;

концертном зале «Фестивальный»;

на Площади Флага.

Хедлайнеры фестиваля

Среди участников XV международного фестиваля можно выделить:

Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр;

Владимира Преснякова;

Виктора Добронравова;

Алексея Гомана и «Маленький оркестр»;

Александра Ф. Скляра;

«Тромбон-Шоу» Максима Пиганова.

Интересные факты

Sochi Jazz Festival — это не просто концерт, это целая неделя музыкальной культуры, где каждый сможет найти что-то для себя. Фестиваль привлекает как известных артистов, так и начинающих музыкантов, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Приходите насладиться джазом в Сочи!