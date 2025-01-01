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XV Sochi Jazz Festival. Гала-концерт Фестиваля
Киноафиша XV Sochi Jazz Festival. Гала-концерт Фестиваля

XV Sochi Jazz Festival. Гала-концерт Фестиваля

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

XV Sochi Jazz Festival: Гала-концерт Фестиваля

В этом году Sochi Jazz Festival пройдет в главном городе-курорте страны с 8 по 14 сентября! Сочи готовится к небывалому празднику джазовой музыки — целая неделя премьер, ярчайших живых выступлений, творческих встреч, мастер-классов и джем-сейшнов.

Место проведения

Участники XV международного фестиваля выступят на лучших площадках города: в Зимнем театре, концертном зале «Фестивальный» и на Площади Флага. Это отличная возможность насладиться атмосферой живого джаза и познакомиться с талантливыми музыкантами.

Хедлайнеры фестиваля

Хедлайнерами Sochi Jazz Festival 2025 станут знаменитые исполнители: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Владимир Пресняков, Виктор Добронравов, Алексей Гоман и «Маленький оркестр», а также Александр Ф. Скляр и «Тромбон-Шоу» Максима Пиганова. Эти выдающиеся артисты обещают незабываемые выступления, которые погрузят зрителей в мир джазовой музыки.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите в Сочи и погружайтесь в атмосферу джаза, наслаждаясь высококлассными выступлениями и уникальными встречами с мастерами жанра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 12 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00
Сочи, 13 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00

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