XV Sochi Jazz Festival: Гала-концерт Фестиваля

В этом году Sochi Jazz Festival пройдет в главном городе-курорте страны с 8 по 14 сентября! Сочи готовится к небывалому празднику джазовой музыки — целая неделя премьер, ярчайших живых выступлений, творческих встреч, мастер-классов и джем-сейшнов.

Место проведения

Участники XV международного фестиваля выступят на лучших площадках города: в Зимнем театре, концертном зале «Фестивальный» и на Площади Флага. Это отличная возможность насладиться атмосферой живого джаза и познакомиться с талантливыми музыкантами.

Хедлайнеры фестиваля

Хедлайнерами Sochi Jazz Festival 2025 станут знаменитые исполнители: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Владимир Пресняков, Виктор Добронравов, Алексей Гоман и «Маленький оркестр», а также Александр Ф. Скляр и «Тромбон-Шоу» Максима Пиганова. Эти выдающиеся артисты обещают незабываемые выступления, которые погрузят зрителей в мир джазовой музыки.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите в Сочи и погружайтесь в атмосферу джаза, наслаждаясь высококлассными выступлениями и уникальными встречами с мастерами жанра.