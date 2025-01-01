Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
XV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
Билеты от 500₽
Киноафиша XV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

XV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

XV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича в «Зарядье»

В концертном зале «Зарядье» пройдет XV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В рамках этого масштабного события выступит известный гитарист Себастьян Монтес, который исполнит свои произведения вместе с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского. Дирижировать концертом будет Дэвид дель Пино Клинге.

Программа концерта

Концертная программа обещает быть яркой и насыщенной. В первом отделении зрителей ожидают:

  • Адажио для струнных, op. 11 (Самюэль Барбер)
  • Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром D-dur (Хоакін Родриго)
  • Фантазия «Утёс», op. 7

Во втором отделении прозвучат:

  • Сюита № 2 из балета «Треуголка» (Игорь Стравинский, 1919)
  • Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история» (Леонард Бернстайн, 1960)

Интересные факты

Фестиваль, посвященный великому российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу, собирает лучших исполнителей из разных стран и продолжает традиции высококачественного музыкального искусства. Этот ежегодный концерт - отличная возможность насладиться классической музыкой в окружении талантливых музыкантов.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!

Купить билет на концерт XV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

Помощь с билетами
Ноябрь
29 ноября суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Рок-Хиты на Органе при Свечах
6+
Классическая музыка
Рок-Хиты на Органе при Свечах
3 января в 19:00 Центральный дом архитектора
от 1199 ₽
Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
26 октября в 17:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
0+
Фолк
Кто сказал «дзынь»? Народное веселье –балалайка, домра, гусли и ложки
13 декабря в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше