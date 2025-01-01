В концертном зале «Зарядье» пройдет XV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В рамках этого масштабного события выступит известный гитарист Себастьян Монтес, который исполнит свои произведения вместе с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского. Дирижировать концертом будет Дэвид дель Пино Клинге.
Концертная программа обещает быть яркой и насыщенной. В первом отделении зрителей ожидают:
Во втором отделении прозвучат:
Фестиваль, посвященный великому российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу, собирает лучших исполнителей из разных стран и продолжает традиции высококачественного музыкального искусства. Этот ежегодный концерт - отличная возможность насладиться классической музыкой в окружении талантливых музыкантов.
Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!