XV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича в «Зарядье»

В концертном зале «Зарядье» пройдет XV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В рамках этого масштабного события выступит известный гитарист Себастьян Монтес, который исполнит свои произведения вместе с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского. Дирижировать концертом будет Дэвид дель Пино Клинге.

Программа концерта

Концертная программа обещает быть яркой и насыщенной. В первом отделении зрителей ожидают:

Адажио для струнных, op. 11 (Самюэль Барбер)

Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром D-dur (Хоакін Родриго)

Фантазия «Утёс», op. 7

Во втором отделении прозвучат:

Сюита № 2 из балета «Треуголка» (Игорь Стравинский, 1919)

Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история» (Леонард Бернстайн, 1960)

Интересные факты

Фестиваль, посвященный великому российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу, собирает лучших исполнителей из разных стран и продолжает традиции высококачественного музыкального искусства. Этот ежегодный концерт - отличная возможность насладиться классической музыкой в окружении талантливых музыкантов.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!