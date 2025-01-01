Xrustalic. Первый сольный концерт в Москве

Концерт дуэта Xrustalic в «Тоннах»

Дуэт Xrustalic представляет свою новую программу в клубе «Тонны». Это уникальное событие обещает стать настоящим погружением в мир эмоциональной электронной музыки, сочетающей в себе элементы тольяттинского инди и питерской альтернативы.

Музыка и тексты

В звучании Xrustalic можно услышать жанровые качели, а тексты группы полны отсылок к арт-хаусному кино. Их экзистенциальные каламбуры, написанные на салфетках из чуфальни, создают особую атмосферу, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Презентация нового альбома

На концерте будет презентован последний альбом «BED SCENES». Василиса, известная ранее как фронтвумен группы Faience Knife, продемонстрирует весь диапазон своего вокала – от глубокого баса до свисткового регистра. Илья, используя технику reverse reverb, создаст невероятную стену звука, которая станет барьером между музыкантами и зрителями.

Уникальная атмосфера

Концерт запомнится не только музыкальным наполнением, но и необычными гипнотизирующими манерами исполнителей на сцене. Кроме того, зрители смогут насладиться качеством звука на уровне 32 бит с плавающей запятой, что создаст незабываемое акустическое впечатление.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта! Приходите в «Тонны» и погружайтесь в мир Xrustalic.