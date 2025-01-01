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Xolidayboy
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Xolidayboy

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Xolidayboy: Живое шоу, которое невозможно пропустить

Приготовьтесь к вечеру, который перевернёт ваши представления о концертной магии! Xolidayboy приглашает вас на невероятное шоу с уникальной энергетикой, световыми эффектами и живым исполнением.

Что вас ждёт?

  • Полный Live band: каждое выступление — это синергия живого звука, мастерства музыкантов и мощной харизмы артиста.
  • Все хиты и новинки: споём вместе любимые треки и познакомимся с совершенно новыми композициями.
  • Невероятная атмосфера: световые эффекты и яркая подача создадут шоу, от которого невозможно оторваться.

Почему стоит пойти?

  • Xolidayboy — это артист с уникальным стилем и сногсшибательной харизмой, чьи выступления цепляют с первых секунд.
  • Его концерты — это не просто музыка, это буря эмоций и энергия, которую артист передаёт каждому зрителю.
  • Это шоу, которое зарядит вас вдохновением и подарит незабываемые впечатления.

Готовьтесь петь, танцевать и наслаждаться мощной энергетикой, которая сделает этот вечер по-настоящему незабываемым. Xolidayboy ждёт вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 30 июля
Vinograd Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
20:00 от 5000 ₽
Краснодар, 26 августа
Олимп Краснодар, Береговая, 144
20:00 от 3500 ₽
Ростов-на-Дону, 27 августа
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
21:00 от 4000 ₽

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