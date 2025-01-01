XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» (день второй)

XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» в Архангельском

24 августа 2025 года в живописном музее-заповеднике «Архангельское» пройдет XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Это событие объединит лучших джазовых музыкантов со всего мира и подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Что ожидать от фестиваля?

Фестиваль «Джазовые сезоны» стал значимой культурной традицией, собирающей поклонников джаза и профессионалов жанра. В этом году на сцене выступят как именитые артисты, так и молодые таланты, что создаст уникальную атмосферу музыкального эксперимента и творчества.

Интересные факты

Фестиваль проходит в уникальном историческом месте — музее-заповеднике «Архангельское», известном своими живописными парками и архитектурными памятниками.

Джаз, как музыкальный жанр, зародился в начале XX века в США и с тех пор стал одним из самых популярных и влиятельных направлений в музыке.

На фестивале ожидается множество мастер-классов и лекций от известных музыкантов, что позволит зрителям глубже понять джазовую культуру.

Приобретение билетов

Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте музея-заповедника «Архангельское» или в кассах музея. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено.

Не упустите возможность насладиться качественной музыкой и уникальной атмосферой на XI Международном фестивале «Джазовые сезоны»!