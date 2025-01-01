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Билеты
XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» (день второй)
Билеты от 3000₽
Киноафиша XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» (день второй)

XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» (день второй)

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» в Архангельском

24 августа 2025 года в живописном музее-заповеднике «Архангельское» пройдет XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Это событие объединит лучших джазовых музыкантов со всего мира и подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Что ожидать от фестиваля?

Фестиваль «Джазовые сезоны» стал значимой культурной традицией, собирающей поклонников джаза и профессионалов жанра. В этом году на сцене выступят как именитые артисты, так и молодые таланты, что создаст уникальную атмосферу музыкального эксперимента и творчества.

Интересные факты

  • Фестиваль проходит в уникальном историческом месте — музее-заповеднике «Архангельское», известном своими живописными парками и архитектурными памятниками.
  • Джаз, как музыкальный жанр, зародился в начале XX века в США и с тех пор стал одним из самых популярных и влиятельных направлений в музыке.
  • На фестивале ожидается множество мастер-классов и лекций от известных музыкантов, что позволит зрителям глубже понять джазовую культуру.

Приобретение билетов

Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте музея-заповедника «Архангельское» или в кассах музея. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено.

Не упустите возможность насладиться качественной музыкой и уникальной атмосферой на XI Международном фестивале «Джазовые сезоны»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
15:00 от 3000 ₽

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