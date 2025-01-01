XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» (день первый)

23 августа 2025 года в живописном музее-заповеднике «Архангельское» пройдет XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Это событие станет уникальной возможностью для любителей джаза насладиться великолепными выступлениями талантливых музыкантов со всего мира.
Фестиваль соберет на одной сцене как известных исполнителей, так и молодых талантов. В программе запланированы концерты, мастер-классы и встречи с музыкантами. Участники смогут узнать о новейших тенденциях в джазе и насладиться атмосферой творчества.
Музей-заповедник «Архангельское» славится не только своим архитектурным наследием, но и живописными ландшафтами. Это идеальная площадка для проведения музыкальных мероприятий, которая позволяет зрителям насладиться музыкой на свежем воздухе.
Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события! Приходите 23 августа в «Архангельское» и погрузитесь в мир джазовой музыки.