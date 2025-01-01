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XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» (день первый)
Билеты от 3000₽
Киноафиша XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» (день первый)

XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» (день первый)

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны» в Архангельском

23 августа 2025 года в живописном музее-заповеднике «Архангельское» пройдет XI Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Это событие станет уникальной возможностью для любителей джаза насладиться великолепными выступлениями талантливых музыкантов со всего мира.

Что ожидать от фестиваля

Фестиваль соберет на одной сцене как известных исполнителей, так и молодых талантов. В программе запланированы концерты, мастер-классы и встречи с музыкантами. Участники смогут узнать о новейших тенденциях в джазе и насладиться атмосферой творчества.

Место проведения

Музей-заповедник «Архангельское» славится не только своим архитектурным наследием, но и живописными ландшафтами. Это идеальная площадка для проведения музыкальных мероприятий, которая позволяет зрителям насладиться музыкой на свежем воздухе.

Интересные факты

  • Фестиваль «Джазовые сезоны» проводится с 2015 года и за это время завоевал популярность среди зрителей.
  • Каждый год в фестивале участвуют более 50 музыкантов из разных стран.
  • В 2024 году фестиваль был отмечен специальной премией за вклад в развитие джазовой культуры в России.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события! Приходите 23 августа в «Архангельское» и погрузитесь в мир джазовой музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Музей-усадьба «Архангельское» Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
15:00 от 3000 ₽

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