Концерт XCHO в клубе VИНОГРАD в Сочи

22 августа на сцене VИНОГРАD выступит XCHO — талантливый артист из Армении. Его треки, такие как «Ты и я», «Волна», «I Can Fly» и «Memories» (feat. MACAN), завоевали миллионы прослушиваний и привлекли внимание зрителей по всему миру.

Особую популярность XCHO приобрел после того, как Уилл Смит использовал его трек в своем видео. Это событие открыло ему двери на международную сцену и дало возможность его музыке зазвучать на весь мир.

Масштабное событие

Концерты в клубе VИНОГРАD всегда становятся масштабными событиями и настоящим праздником для любителей музыки. Однако стоит учесть, что желающих попасть в клуб часто оказывается гораздо больше, чем может вместить площадка. Поэтому мы настоятельно рекомендуем покупать билеты заранее.

Время и дресскод

Концерт начнется в вечернее время: открытие в 20:00, выход артиста на сцену в 22:00. Мы просим всех гостей клуба соблюдать вечерний дресскод. Ожидаем вас в элегантных, коктейльных или вечерних нарядах, а также в одежде в стиле клубный шик или smart casual. Обратите внимание, что пляжная или спортивная одежда и обувь могут стать причиной отказа в посещении заведения.

Фото- и видеосъемка

В день мероприятия в клубе может вестись фото- и видеосъемка для СМИ. Приготовьтесь к ярким моментам и незабываемым впечатлениям!