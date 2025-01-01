X Благотворительный Гала-концерт «Звезды Петербурга»

Гала-концерт «Звезды Петербурга» в поддержку Свято-Владимирской школы

12 ноября в 19:00 на сцене Александринского театра пройдет 10-й Благотворительный Гала-концерт «Звезды Петербурга», посвященный поддержке Свято-Владимирской школы в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций».

Участники концерта

В этом году в концерте примут участие народные и заслуженные артисты Российской Федерации, лауреаты международных конкурсов, а также звезды мирового балета. Среди исполнителей: Фарух Рузиматов, Иван Васильев, Виктория Терешкина, примы и солисты Мариинского и Михайловского театров — Олеся Новикова, Оксана Скорик, Роман Беляков, Евгений Коновалов, Анастасия Колегова, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и другие.

Программа концерта

В Гала-концерт входят самые знаменитые номера из всемирно известных балетов, таких как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар» и многие другие. Зрители смогут насладиться произведениями на музыку великих композиторов, таких как П. Чайковский, Л. Минкус, А. Адан и Ц. Пуни.

Концерт предоставляет уникальную возможность увидеть шедевры мировой балетной классики и народно-сценические танцы в исполнении звезд балета Санкт-Петербурга.

Организация мероприятия

Гала-концерт организован некоммерческой организацией «Центр поддержки социально-культурных инициатив» при поддержке Союза Православных женщин Санкт-Петербурга. Все собранные средства будут направлены на обеспечение материально-технической базы Свято-Владимирской школы, что позволит продолжать образовательный процесс.

История Свято-Владимирской школы

Свято-Владимирская школа была основана 31 октября 1889 года в честь святого равноапостольного князя Владимира, в связи с празднованием 900-летия Крещения Руси. Учебное заведение было закрыто после революции 1917 года, и только в 2008 году снова открыло свои двери для учащихся.

На данный момент школа насчитывает более 300 воспитанников, 75% из которых — дети из многодетных и социально незащищенных семей. Успешно развиваются как дошкольное отделение, так и отделение дополнительного образования.

Продолжительность Гала-концерта составит около 2 часов (2 отделения по 50 минут, антракт 25 минут). Рекомендуемый возраст для посетителей — 6+.

Важно отметить, что в составе артистов могут произойти изменения.