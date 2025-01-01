Меню
World music в Англиканском. Кельтские легенды. Шведская скрипка и кельтская арфа
Билеты от 2800₽
12+
О концерте/спектакле

Концерт кельтской музыки в Москве

Древние легенды обладают необычайной притягательностью, особенно если они связаны со столь загадочными народами, как кельты и викинги. Эти народы когда-то населили обширные территории Европы и наводили священный ужас на врагов своей неустрашимостью. В их культуре закодированы уникальные обычаи и верования, которые до сих пор живут в сердцах потомков.

Непобедимый дух кельтов и викингов продолжает вдохновлять современных авторов, и сегодня их красота и загадочность отражаются не только в фольклоре, но и в музыке. На концерте в стенах англиканской церкви вы сможете услышать уникальные композиции, которые воссоздают традиционные кельтские и скандинавские мелодии.

Музыкальное волшебство

Здесь, под звуки легендарной арфы и аутентичных струнных инструментов народов Скандинавии, артисты перенесут вас в неожиданный и яркий мир. Их музыкальная фантазия и мастерство исполнения создадут неповторимую атмосферу, напоминая о вековых традициях и древних сказаниях.

Не упустите возможность

Этот концерт — отличная возможность погрузиться в культурное наследие кельтского и скандинавского фольклора. Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия, которое обещает оставить незабываемые впечатления.

Ноябрь
14 ноября пятница
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

